Ninel Conde recuerda doloroso pasado ¡Lamentable pérdida!

Las famosas del medio de la farándula disfrutan ser el centro de atención de las redes sociales, aunque algunas de ellas han atravesado por momentos difíciles tal y como sucedió con Ninel Conde, quien recordó un doloroso momento de su vida.

La cantante prefirió olvidar aquellas publicaciones muy candentes para compartir con sus seguidores uno de los momentos más tristes para ella, pues fue cuando falleció su querida mamá, y para recordarla, decidió subir una tierna foto.

Entre algunas situaciones que también han preocupado a Ninel Conde, es no poder ver a su hijo Emmanuel, pues desde hace varios días que no lo ha visto y una que otra ocasión la llama por teléfono, pues su ex tiene escondido al pequeño.

Pero a pesar de aquel momento complicado, la famosa decidió recordar una adorable fotografía donde se encuentra su hija de pequeña, su fallecida mamá, quien estaba muy sonriente junto a la famosa.

Así recuerda la famosa a su mamá

Ninel Conde dedicó unas tiernas palabras a su madre, quien partió de este mundo hace 12 años, pero a pesar de su ausencia, la actriz la recuerda como la gran mujer que fue durante el tiempo que estuvo físicamente con ella.

"Mamacita preciosa hoy hace 12 años recordamos tu cumpleaños y tu partida de este mundo físico al Reino de los cielos. Eres la mejor mamá de todo el mundo y sembraste en nosotros valores y principios que nos han ayudado a salir adelante en la vida y ser personas de Fe que caminan buscando una relación personal con Jesucristo. Escribió.

Te puede interesar: ¡DESESPERADA! Ninel Conde se ARRANCA la ropa y muestra su sabrosura

A pesar de aquella lamentable pérdida, Ninel Conde ha sabido superar la muerte de su mamá, pues ahora se ha enfocado en sus nuevos proyectos como toda una influencer, al presentar diferentes videos a través de su canal de YouTube.

Foto: Instagram.