Ninel Conde presume su bella figura, adelanta look del 15 de septiembre

La cantante Ninel Conde sabe cómo conquistar a sus admiradores y es por ello que no dudó en lucir un espectacular atuendo por la pronta celebración del 15 de septiembre, el Grito de la Independencia, pues la artista se prepara para las celebraciones patrias.

Y es que, a la famosa le gusta compartir con sus seguidores fotografías de sus diferentes looks, pero no perdió la oportunidad de presumir un sensual atuendo colorido que dejó asombrados a sus admiradores, no hay quien se resista a los encantos de "La bombón asesino".

En las noticias de la farándula te hemos compartido que la famosa es muy activa en Instagram, pues a pesar de las polémicas y escándalos que ha protagonizado hace algunos meses, la cantante prefiere enfocarse en su carrera en la música.

Ninel Conde adelanta look del 15 de septiembre

La famosa presumió su hermosa figura con este colorido look

¿Por qué la famosa presumió un look muy mexicano? En La Verdad Noticias te damos los detalles, ya que se presentará en Raleigh, Carolina del Norte para dar un show, por lo que eligió un atuendo de brillantes en color rojo que combinó con un sombrero de charro.

"Reina preciosa como siempre". Dijo un fan.

Aquella prenda resalta las curvas de la artista, y qué decir del pronunciado escote de su atuendo, además lució una falda en color verde con una cinturilla con un adorno de brillantes. Por su parte, sus seguidores le enviaron halagadores mensajes.

¿Qué le pasó al Instagram de Ninel Conde?

Ninel estuvo a punto de perder sus cuentas de redes sociales

A la cantante Ninel Conde le gusta cautivar a sus fans de Instagram con atrevidas fotos y videos, pero en el 2021 sufrió de un ataque cibernético, ya que perdió el acceso de sus cuentas de redes sociales, pero por fortuna pudo recuperarlas.

