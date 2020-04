Ninel Conde presume su RETAGUARDIA con entallado vestido de gala

Ninel Conde tras ser el centro de atención por mantenerse alejada de su hijo Emmanuel a causa de la cuarentena por Coronavirus, regresó a su cuenta de Instagram con un nuevo mensaje para sus 3.8 millones de seguidores y la cantante lo acompañó con una candente fotografía que destacó su retaguardia.

La famosa también conocido como el Bombón Asesino, quiso dar a conocer uno de los motivantes para seguir adelante ante las adversidades de la vida, pues si el 2020 no ha empezado con el pie derecho, destacó que la actitud que uno le demuestra a sus acciones, es la forma en la que puedes avanzar.

En menos de dos horas de haber publicado la instantánea, Ninel Conde recibió más de 28 mil 500 me gusta por lucir su bien proporcionada figura en un entallado vestido de gala color turquesa, incluyendo muchos detalles de pedrería dorada en la parte frontal de la vestimenta y mostrando su espalda al descubierto con un adorno de flor del mismo color.

El look de Ninel Conde

“Siempre hermosa Bombón!!!”

“Aaaaaa que linda”

“Buenas p0mp@s”

“Divina”

Aunque la fotografía parece no ser actual, sus millones de fanáticos no pasaron por alto los bien proporcionados atributos de la cantante mexicana a sus 49 años de edad, pues demostró lucir de lo más sensual con cualquier prenda que modele en sus redes sociales; incluso recibió varios comentarios elevados de tono por enmarcar su retaguardia.

No hay duda que Ninel Conde se mantiene firme ante las actuales problemáticas con el padre de su hijo, quien parece no dejar que ella lo vea por la amenaza del Coronavirus y la famosa al no estar conforme con esta decisión ha decidido empezar a tomar acciones legales en su contra.