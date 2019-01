Ninel Conde pide ayuda psicológica por delicado problema tras su separación

La sensual actriz y cantante Ninel Conde, es una de las artistas más queridas, sobre todo por el público masculino a quienes deleita con sus encantos, sin embargo, en esta ocasión ‘El Bombón Asesino’ se encuentra en medio del ‘ojo del huracán’ por un delicado problema.

¿Qué ocurrió con Ninel Conde?

Resulta que la cantante confesó recientemente durante una entrevista que se encuentra atravesando por una complicada situación personal, el cual va ligado a su recién separación con su expareja, Giovanni Medina, por lo que al no poder superarlo por su propios medios, pidió ayuda profesional.

Tras su separación Ninel Conde se quedó con la custodia de su hijo Emmanuel, quien de acuerdo a la cantante, por su corta edad el pequeño no comprende muy bien el asunto de su separación, por lo que para poder ayudarlo recurrió a pedir ayuda a una psicóloga.

“Ellos son muy listos. Me dice ciertas cosas y me pregunta (…) Obviamente no me pregunta específico de algún problema, pero pregunta cosas y yo me asesoro con una psicóloga infantil que me ayuda a responder las preguntas correctamente, para no confundirlo, no angustiarlo, ni generarle ansiedad”, declaró ‘El Bombón Asesino’.