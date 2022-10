Ninel Conde no se presentó en un concierto; no completaron el anticipo

La cantante Ninel Conde continúa dando a conocer su talento en el canto, pero el pasado fin de semana los fans esperaban contar con la presencia de la famosa en el concierto "Taco and Michelada Fest" en Lynwood, California, pero "La bombón asesino" no acudió el evento por un fuerte motivo.

¿De qué se trata? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues la famosa comentó que no se presentó en aquel lugar porque no le cumplieron lo acordado, de igual forma indicaron que algunos artistas comentaron que el evento no tuvo la asistencia esperada.

Cabe mencionar que previo al evento en Lynwood, California, "La bombón asesino" derrochó sensualidad desde la playa, pues ha estado muy activa en Instagram compartiendo algunas fotografías de los lugares que visita.

A Ninel Conde no le cumplieron el 50% del anticipo para el evento

La cantante no acudió al evento en California

El medio TVNotas dio a conocer que no se cumplieron las condiciones para que la famosa pudiera viajar, de igual forma no completaron el 50% de anticipo para la fecha. Por otro lado, algunos artistas indicaron que la gente no acudió al evento por la falta de publicidad y mala logística.

Mientras que Ivonne Montero sí se presentó en el festival y agradeció al público presente. Por otra parte, fue la primera vez que se realizó aquel evento que abarcaba dos días con una duración de 11:00 am hasta las 10:00 pm.

¿Cuántas operaciones se ha hecho Ninel Conde?

El antes y después de la famosa

Sin duda alguna el antes y después de la cantante Ninel Conde sigue siendo tema de conversación, aseguran que la artista se ha sometido a varios arreglitos estéticos; se operó la nariz, se aumentó el busto, se ha realizado liposucciones, lipoesculturas y se ha levantado los glúteos.

