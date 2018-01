Ninel Conde no pudo soportar más y rompió en llanto

La cantante y actriz abrió su corazón sobre tantas "mentiras" a su alrededor

No solo Julián Gil y Marjorie de Sousa, desde el año pasado han protagonizado una mediática batalla legal desde el anuncio de su separación.

La cantante y actriz Ninel Conde, también se encuentra en la misma situación con su ex pareja sentimental y padre de su hijo, el empresario Giovanni Medina. Ambos sostienen una pelea legal por la manutención y custodia del pequeño Emmanuel.

Tu felicidad es lo único que importa Te amo pic.twitter.com/dfs6gbaOYQ — Ninel Conde (@Ninelconde) 7 de noviembre de 2017

Una famosa revista de espectáculos iniciando este 2018, puso más “leña al fuego” al publicar el testimonio de un supuesto ex asistente de Ninel Conde que aseguraba haber visto al bombón asesino, consumir drogas, además de hacer lo que fuera por dinero y tener trabajo.

“Creo que ya se rebasaron límites, se han dicho cosas terribles de una madre, de una mujer sin pruebas, sin sustento, sin fundamentos, aparentemente por dinero".

"Me duele, me entristece ver que del padre de mi hijo aparentemente se desprendan tantas cosas tan terribles en mi contra”, lamentó la actriz, quien dejó claro que nunca ha inhalado cocaína.

“En mi vida he probado eso. Yo fui mamá a los 20 años y desde ese momento yo fui una mujer que tuve que madurar porque la vida me hizo madurar y ser responsable. Hay gente que tiene ese problema y no hay que juzgarla, hay que ayudarla y hay muchos lugares en donde pueden asistir a que sean ayudados. Tampoco hay que señalarlos y satanizarlos, pero no es mi caso”.

Ninel Conde lamentó que la historia se esté repitiendo nuevamente pues en el pasado, recordó, también fue víctima supuestamente de esas acusaciones por parte de otra expareja.

“Me duele mucho que vea que su papá se expresa así de su mamá y que solo quiera destruir porque no le importa ser papá de Emmanuel”.

Lo que más pavor le da a Ninel es que el día de mañana Giovanni pueda llenarle a su hijo la cabeza de cosas tan terribles como las que él dice de mí a los medios.