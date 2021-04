Ninel Conde niega que su matrimonio con Larry Ramos sea legal

Ninel Conde tuvo una entrevista con el presentador de “El Gordo y La Flaca” Raúl de Molina, la cantante rompió el silencio, y habló del arresto de su marido Larry Ramos, quien fue puesto en prisión por presunto fraude.

La famosa platicó que se enamoró del empresario por como la trataba, pese a lo que se decía en los medios.

Aunque se dijo muy enamorada en su momento, la llamada Bombón Asesino dijo en su entrevista con el Gordo de Molina que ella nunca firmó ningún documento legal con Ramos, es decir, no están legalmente en matrimonio.

“Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, fue un ritual espiritual, nos casamos en un ritual y muchos le dicen mi marido, y no hay papeles, pero eso no es lo más importante”