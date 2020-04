Ninel Conde modela su propia marca de ropa deportiva ¡Es una REINA!

Ninel Conde presumió el nuevo proyecto en el que había estado trabajando, siendo una colaboración con la marca deportiva “180 Fit”, y ella misma fue la modelo para promocionarla; demostrando que a sus 42 años de edad es toda una Reina de Instagram con una escultural figura, al igual de estar inspirada incluso en cuarentena por Coronavirus.

El Bombón Asesino no pudo esperar más para contarle a sus más de 3.9 millones de fanáticos, lo mucho que había esperado este momento, ya que ser un ejemplo de modelo fitness es una realidad que la ha acompañado desde el inicio de su carrera en Televisa y en pleno 2020 sigue siendo considerada una de las actrices mexicanas más sensuales de la pantalla chica.

En la publicación, Ninel Conde lució una entallada prenda deportiva de dos piezas color azul turquesa, siendo un top con tirantes, que también incluyó varios detalles negros en el escote y un pantalón que combinó con unas zapatillas negras; en cuanto a su maquillaje, este fue sencillo, al igual que lucir una cómoda coleta de caballo in flequillo.

Así luce la ropa deportiva de Ninel Conde

“¡Por fin llegó el día! estoy muy emocionada de compartirles el nuevo proyecto del que formo parte @180fit.us. Esta maravillosa marca de ropa deportiva que en las últimas semanas me ha acompañado en mis rutinas de ejercicio ¡No te quedes sin tu look #180FIT!”

La publicación de la sensual mexicana, ya superó los 8 mil 755 me gusta en menos de una hora, al igual que varios comentarios destacados de sus amigas celebridades, pues incluso Maribel Guardia no pasó por alto felicitar a su colega de escenario en “Cleopatra metió la pata”, durante esta nueva etapa como influencer de ropa deportiva.

“Muy linda, éxito con la ropa; escribió Maribel”

No todo ha sido positivo para Ninel Conde, pues durante más de 40 días ha estado separada de su hijo Emmanuel Medina, siendo una fuerte polémica que se ha desatado con su ex pareja y para no bajar el ánimo, el Bombón Asesino ha estado más activa que nunca en su cuenta de Instagram, e incluso ha realizado varias transmisiones en vivo para sus fans en colaboración con la revista People en Español.