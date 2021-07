Ninel Conde luce escote de infarto a la orilla de las playas de Miami

Ninel Conde despertó las más bajas pasiones de los caballeros al compartir una nueva fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual aparece modelando un coqueto traje de baño a la orilla de las playas de Miami. Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención de sus seguidores es el atrevido escote que presume sin pena alguna ante la cámara.

Dejando el escándalo atrás, la actriz y cantante mexicana, mejor conocida como “El Bombón Asesino”, posó hincada sobre la blanca arena de la playa. El modelo que llevaba puesto consistía en un entallado traje de baño en color verde con estampados rosas, mismo que combinó a la perfección con un sombrero blanco y unos enormes lentes de sol.

“El Bombón Asesino” recibe halagos en Instagram

La actriz y cantante mexicana presumió sus encantos a través de un coqueto traje de baño.

La sensual fotografía que compartió Ninel Conde en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus más de 4.8 millones de seguidores, quienes no dudaron en dedicarle cientos de halagos, pues no se puede negar que la cantante sabe lucir fabulosa ante el lente de la cámara.

“Me encantaron tus gafas”, “Simplemente hermosa, te amo”, “Me fascinan tus fotos, son maravillosas”, “Encantado de verte tan bellísima como siempre”, “Que hermoso paisaje” y “Es la primera vez que me gusta un traje de baño de Ninel” son algunos comentarios que se leen en la publicación, misma que ya supera los 31 mil likes en Instagram.

¿Qué hace Ninel Conde?

Ninel Conde es una actriz y cantante que a sus 44 años de edad se ha convertido en una de las celebridades más populares de la farándula mexicana. Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, actualmente se dedica a causar furor con sus fotos en las redes sociales, además de otros proyectos como empresaria e influencer.

Fotografías: Redes Sociales