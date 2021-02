Ninel Conde luce diferente en su regreso a Instagram ¿Se operó?

Hace un par de semanas, Ninel Conde dio a conocer que su cuenta de Instagram y de Facebook habían sido hackeadas, motivo por el cual se mostró preocupada; hoy, jueves 11 de febrero, la cantante y actriz mexicana hace su triunfal regreso a dichas plataformas.

Con un video que la muestra luciendo un nuevo look, Ninel Conde informó a sus seguidores que había logrado recuperar el control absoluto de sus perfiles oficiales, además de que agradeció a todas las personas que hicieron posible su regreso a Instagram y Facebook.

“Mis amores, estoy de regreso con ustedes… fueron días complicados para lograr recuperar mis redes sociales”, explicó la cantante en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual también anunciaba que su nuevo disco sería lanzado muy pronto.

La publicación de Ninel Conde en Instagram recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes se alegraban por tenerla de vuelta en la plataforma, aunque también fue posible leer algunos comentarios donde le cuestionaban si se había operado una vez más, ya que su rostro lucía diferente, pero ella no negó ni confirmó dicha información.

Ninel Conde pierde sus redes sociales

Según cuenta Ninel Conde en el video, ella perdió sus redes sociales por abrir un correo electrónico que recibió supuestamente por parte de Facebook, pero que en realidad se trataban de unos hackers, quienes le quitaron el control absoluto de sus perfiles oficiales.

Por dicha razón, la ex pareja de Giovanni Medina y ahora esposa de Larry Ramos pidió a sus seguidores de Instagram tener mucho cuidado con los delincuentes cibernéticos: “Tengan mucho cuidado, no abran ningún correo que diga que viene por parte de Facebook Mail, esos son hackers, no entren a ningún link, no caigan".

¿Sigues a Ninel Conde en redes sociales? ¿Has sido víctima de los hackers? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram