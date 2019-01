Ninel Conde le revienta un cristal en la cara a un mesero

Hace unos días Ninel Conde estuvo como invitada especial en el programa Netas Divinas, por lo que en pleno programa se animó a contar una penosa anécdota.

Resulta que por culpa del frío que tenía la actriz en un restaurante, un mesero sufrió un terrible accidente.

"Hace poquito fui a un restaurante estaba cenando divina y siempre tengo frío no sé porqué, y estaba una puerta de cristal abierta, por que es la terraza para el área de fumar y yo la hartona de mí 'puedes cerrar la puerta por favor que tengo frío', entonces ya cerraron y de repente se oye un trancazo el pobre mesero, pues no le avisaron que se cerró la puerta de cristal", declaró Ninel.

Por dicho motivo, la cantante se sintió muy culpable por lo que le había ocurrido al mesero, pues se había dado un tremendo trancazo, sin embargo, sus acompañantes no se dejaban de reír de la situación.

"Yo sufrí angustiada dije 'pobre hombre' aparte me sentí culpable y con los que venia dos de ellos no voy a evidenciar, pero atacados de la risa y yo 'como te ríes no te rías el pobre hombre a ver si está vivo", relató.

