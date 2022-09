Ninel Conde le plantó tremendo beso a Lupillo y los usuarios la destrozan

Ninel Conde llegó al programa "El Retador" como un aspirante misterioso y se subió al escenario caracterizada como Ban Bunny, lo que sorprendió a los jurados, en especial a Lupillo Rivera, pero ocurrió algo inesperado y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

Cabe mencionar que no es la primera vez que "La bombón asesino" se caracteriza como "El conejo malo", pues recordamos que lo hizo en "Tu cara me suena", donde dejó en shock a los presentes por su caracterización e interpretación, y en esta ocasión no fue la excepción.

En las noticias de la farándula te hemos compartido que esta temporada de "El Retador" ha dado de qué hablar últimamente, debido a la controversia que ha surgido con algunos participantes, como Arath de la Torre, quien protagonizó un pleito con uno de los imitadores.

Ninel Conde le dio un beso en la boca a Lupillo Rivera

Ninel y Lupillo se dieron un beso en pleno programa de TV

Pero, a pesar de la polémica, la cantante llegó al escenario para demostrar el talento que posee, pero ocurrió algo que dejó en shock a varios, pues a petición de la India Yuridia, la famosa le dio un beso en la boca al famoso, lo que sorprendió a Consuelo Duval.

A través de las redes sociales se difundió la fotografía del beso en la boca, por su parte, los usuarios no dudaron en reaccionar y criticaron lo ocurrido: "Otro que ya cayó pobrecito", "Pero Lupillo tiene esposa…él no la besó…Fue Ninel que está desesperada por conseguir alguien que la mantenga".

Lupillo quedó cautivado con la imitación de la cantante

Mientras que otros usuarios criticaron la caracterización de Ninel y mencionaron: "Que forma de llamar la atención para tener rating", "Pensé que era un travesti". Por su parte, la cantante recurrió a su perfil de Instagram para compartir algunas fotos de su presentación.

¿Cuál es la verdadera edad de Ninel Conde?

Aseguran que la cantante tiene 50 años de edad

Algunos usuarios se han preguntado cuál es la edad de Ninel Conde, pues aseguran que nació en el año 1976 y tiene 45 años de edad, pero otros comentan que la famosa habría nacido el 27 de septiembre de 1971 y confirmaría que tiene 50 años de edad.

