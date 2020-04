Ninel Conde la está pasando muy mal por no poder ver a su hijo/Foto: El Siglo de Torreón

Ninel Conde está sufriendo mucho en estos momentos. El “Bombón asesino” la está pasando muy mal porque lleva más de un mes sin poder ver a su hijo Emmanuel, ya que su ex pareja Giovanni Medina se “lo arrebató” y lo ha mantenido escondido de la artista mexicana.

El proceso de separación entre Ninel y Giovanni es cada vez más complicado. La cantante y actriz lleva varios meses en un conflicto legal con el empresario, principalmente por la custodia de su hijo pequeño hijo Emmanuel de 5 años. Sin embargo, la estrella de Televisa dio a conocer que hace más de 30 días que no le permiten ver a su hijo menor.

Ninel Conde y Giovanni Medina/Foto: TVyNovelas

La artista de 43 años ya ha puesto una denuncia en contra de su ex pareja Giovanni Medina por estar escondiendo a su hijo para que Ninel Conde no lo pueda ver. La famosa reveló que sólo ha podido comunicarse con su hijo en muy pocas ocasiones y no le permiten que lo vea.

“Muy restringida, de unos cuantos segunditos…Pero estoy confiando en Dios y por el momento no hablo mucho, pero en su momento, si lo tengo que hacer, lo haré, lo único que quiero es estar con mi hijo, y tenerlo en mis brazos”, expresó Ninel a los medios.

Desde mediados del 2019, la actriz y el empresario comenzaron el proceso de separación, sin embargo Giovanni ha intentado por todos los medios quedarse con la custodia de Emmanuel, algo que Ninel ha estado peleando; así que con esta nueva demanda, la artista espera que se haga justicia para ella como madre.

Ninel Conde no puede dar detalles

El “Bombón asesino” declaró que ahora no puede dar más detalles sobre su conflicto con su ex pareja y padre de su hijo; sólo afirmó que hace más de 30 días que no le dejan ver a Emmanuel a pesar de que ella y el niño estaban viviendo en los Estados Unidos.

Sin embargo, la artista viajó a Acapulco antes de la cuarentena, con la esperanza de encontrar ahí a su hijo, ya que pudieron haberlo llevado a ese lugar por Giovanni Medina.

Los abogados de Ninel Conde le recomendaron no dar detalles sobre este proceso ya que podría afectar la demanda. Recordemos que la intérprete de “Callados” tuvo una relación con Giovanni Medina desde por más de 4 años, hasta el 2019 cuando se dijo que estaban en separación por diversos problemas entre ellos.