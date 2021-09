Todo parece indicar que la carrera musical de Ninel Conde ha sido afectada por los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, pues el día de ayer, sábado 10 de septiembre, dio inició su gira de conciertos en un bar de la ciudad de Milwaukee en Wisconsin al que asistieron solamente 125 personas.

De acuerdo a información proporcionada por el programa Chisme No Like, esta presentación fue posible gracias a Lorenzo Méndez, con quien la cantante había firmado un contrato para que este impulse su carrera musical en tierra americana, pero hasta ahora ella solo ha podido confirmar fechas en pequeños bares de los amigos del ex de Chiquis Rivera.

En la grabación compartida en Instagram podemos verla interpretando éxitos propios y de otros artistas acompañada de unos cuantos músicos y un par de bailarinas. Pese a la escasa afluencia, la intérprete de 'El Bombón Asesino' se dio tiempo para brindar y convivir con el público presente.

Entre conciertos y polémicas

"El Bombón Asesino" olvida la polémica dando conciertos por Estados Unidos.

Cabe destacar que esta presentación llega después de que se diera a conocer que Larry Ramos se había convertido en prófugo de la justicia y ya era buscado por el FBI. Tratando de ignorar los escándalos, la cantante tiene programado continuar con su gira de conciertos en tres bares de South Elgin, Waukegan y Chicago, todas pertenecientes a Illinois.

Asimismo, se sabe que la también actriz reveló en una publicación de Instagram que está utilizando estos shows para distraerse de toda la polémica que lo rodea: “Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera me permite sanar y sacar todo en estos shows que serán inolvidables”.

¿Cuál es la edad de Ninel Conde?

Además de su música y los escándalos, la famosa es conocida por tener un cuerpo de envidia.

Ninel Conde tiene 44 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz y cantante nació el 29 de septiembre de 1976 en Toluca, Estado de México. Conocida por su trayectoria en la música y la televisión, actualmente destaca por estar entre los escándalos junto a Larry Ramos, su esposo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales