Ninel Conde estalla contra Giovanni Medina: “Nunca me llenó en la intimidad”

Ninel Conde nuevamente explotó contra su ex- pareja y padre de su pequeño de seis años, Giovanni Medina, con quien está envuelta en una gran controversia legal por obtener la custodia de su hijo en común, Emmanuel.

Del Instagram de Ninel Conde

Después de que Giovanni Medina respondiera a las acusaciones de Ninel Conde, quien asegura que la ha mandado amenazas de muerte, el bombón asesino reveló los detalles íntimos sobre su relación.

En entrevista con “Despierta América”, Ninel Conde volvió a declarar que Giovanni Medina le propuso retomar su romance, pero al negarse decidió no permitirle ver a su hijo Emmanuel.

“No supera que yo ya no quiero estar con él, que no me gusta, que realmente nunca fue un hombre que me llenó como pareja en la intimidad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”, aseguró Ninel Conde.

La intérprete de “bombón asesino” también declaró que Giovanni Medina tiene problemas con el alcohol, “tiene muchas botellas y toma diario”, razón por la cual no le confía a su hijo.

Giovanni Media le responde a Ninel Conde

Tras las muchas acusaciones de Ninel Conde en su contra, el empresario Giovanni Medina aseguró que todo se trata de una campaña de la actriz en su contra y que lo ha hecho con todas sus ex- parejas.

Giovanni Medina asegura que Ninel Conde siempre ha tenido permitido a su hijo, con excepción del pasado mes y medio que se ha negado debido a la contingencia por coronavirus, como medida de prevención.

El empresario también aseguró que pese a las declaraciones de Ninel Conde, espera que la situación se resuelva ya que el niño tiene el derecho de convivir con su padre y su madre, por igual.

Giovanni Medina también aseguró que no desea hablar más sobre Ninel Conde, o hablar desfavorablemente sobre ella ya que es la madre de su hijo y eso no va a cambiar.