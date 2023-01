Ninel Conde, espectacular en la playa

Ninel Conde ha encendido las redes sociales una vez más, y es que la guapa cantante no pierde oportunidad de demostrarnos la figura tan espectacular que posee, una construida a base de mucho ejercicio, sana alimentación e inclusive uno que otro arreglito quirúrgico.

La publicación se volvió viral en pocos minutos, y ya alcanza más de 14k likes en la red social Instagram. La serie de fotografías es acompañada por una pregunta que Ninel formula a sus seguidores respecto a qué color de bikini debería elegir. En los comentarios sus fanáticos la han llenado de halagos, piropos y recomendaciones.

Sin duda, Ninel ha iniciado el 2023 con el pie derecho y luciendo regia como siempre y paralizando las redes sociales con tremendo cuerpazo. Y es que el bombón asesino nunca decepciona a sus seguidores, pues se mantiene bastante activa en sus distintas cuentas, contesta preguntas y mantiene al día a todos sobre sus nuevos proyectos y aventuras.

Te dejamos el post de Ninel para que no te lo pierdas.

Ninel apoya a Shakira

Ninel apoya a Shakira

La también modelo y actriz, expresó en fechas recientes su apoyo a Shakira, tras las grandes polémicas y controversias que su nueva colaboración con el rapero Bizarrap ha desatado.

A través de su red social favorita, Instagram, Ninel hizo referencia a una parte de la letra de este nuevo hit, que versa así: "Las mujeres ya no lloramos, facturamos", a lo que añadió que daba aplausos de pie a Shakira, quien según Ninel supo levantar su cabeza y ajustar su corona.

Para Ninel el apoyo entre mujeres, sobre todo cuando alguna enfrenta una situación de infidelidad, siempre ha sido importante. Y es que Ninel no es solo una mujer belle y talentosa, sino que también busca compartir con su público un mensaje de sororidad.

Te pude interesar: Emmanuel Medina, hijo de Ninel Conde, estrena cuenta en Instagram

La reacción de Ninel Conde ante rumores de operación en rostro

Ninel ha sido cuestionada en repetidas ocasiones sobre sus operaciones estéticas

En meses recientes Ninel se vio envuelta en distintas controversias en relación con su rostro, pues diversos medios de entretenimiento aseguraban que se había operado la cara con ayuda del médico Raúl López Infante.

Al ser cuestionada al respecto, la guapa actriz contestó que al momento de surgir esos rumores ella se encontraba fuera de México y que estaba algo desconectada de todos los chismes. Aseguró también que no se había operado el rostro en dicho momento.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Ninel ha sido acusada de acudir al cirujano plástico, en 2020, tras un video poco favorecedor, miles aseguraron que la toluquense se había pasado de bisturí. Conde desmintió esto brevemente, mencionando que la luz y calidad del video no le habían ayudado, pero que, no había sufrido ninguna operación reciente.

No olvides seguirnos en Google News, Twitter y Facebook para estar al pendiente de las noticias más importantes de actualidad.