¿Ninel Conde es una mala madre? Giovanni Medina revela audios que lo probarían

Ninel Conde podría verse expuesta como una madre poco responsable debido a las nuevas acciones de su ex-pareja, Giovanni Medina, quien ha revelado una serie de audios sobre la actriz.

Giovanni Medina reveló los audios de WhatsApp con la nana de su hijo Emmanuel sobre Ninel Conde y su hermana, ya que al parecer, la actriz no se hace responsable de la situación escolar del pequeño de 7 años.

Los audios expuestos por el empresario mexicano en el programa de Telemundo, “Un nuevo día”, revelan que es la hermana de Ninel Conde es quien se encargaba de la educación del pequeño cuando la actriz aún tenía su custodia.

“A ella (hermana de Ninel) le da ataques de rabia y es ella quien estaba a cargo del niño. Hasta el punto que era a ella a quien llamaban en vez de a Ninel”, explicó la conductora de Telemundo, Adamari López.

Ninel Conde asegura no haber visto a su hijo en meses a causa de Giovanni Medina

Ninel Conde también ataca a Giovanni Medina

Anteriormente, el bombón asesino reveló su propio audio donde Giovanni Medina busca al chofer de la actriz para hablar mal de ella, aunque el susodicho no ha dado una versión al respecto.

Además, Ninel Conde presentó una demanda por violencia de género en contra del padre de su hijo, quien actualmente posee su custodia, y al parecer no ha aceptado visitas de parte de la cantante, como te informamos en La Verdad Noticias.

“Yo no había hablado al respecto de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado [...] Es importantísimo levantar, alzar la voz y no necesitas tener una mordida, dos o tres en el cachete. Si te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas manera que yo hubiera preferido que me arranquen el cachete a mordidas a que me hagan lo que me están haciendo”, explicó la actriz.

