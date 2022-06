Ninel Conde enfrenta nuevo escándalo; empresaria exhibió que ella la defraudó

Ninel Conde sigue causando controversia, "La bombón asesino" se ha enfrentado a constantes críticas, pero recientemente el programa "Venga la Alegría" dio a conocer las declaraciones de una empresaria, quien confesó que la cantante la defraudó.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te damos los detalles, pues la empresaria Lupita Madera recurrió al programa de TV Azteca para evidenciar lo que le hizo la artista y dijo que contrató a la famosa para dos fechas en San Francisco por la semana por el Día del Orgullo de la comunidad LGBT.

En las noticias de la farándula te hemos compartido los momentos más polémicos que ha protagonizado la cantante, pero ahora está envuelta nuevamente en el escándalo, ella dio un show gratis antes de las presentaciones que tenía pactado con la empresaria, quien le dio un anticipo.

Empresaria denuncia que Ninel Conde la defraudó

En la entrevista la empresaria dijo: "Ella llegó una hora después de la fecha...le digo no, no subes, la gente ya se estaba yendo y tuve que regresar entradas, sabía muy bien que me estaba boicoteando mi evento...por ahorrarse los viáticos de su gira...el anticipo ella se lo quedó".

De igual forma Lupita Madera confesó que solo cantó 3 canciones y Ninel dijo en público que la empresaria no le había pagado: "No le pagamos completo porque ese era el acuerdo, si no llenas no se te paga...lo hicimos con palabras y todo está por WhatsApp".

"Espero que está señora no siga estafando gente". Dijo la empresaria.

Te puede interesar: Ninel Conde enciende las redes con portada de revista

¿Qué le pasó a la cara de Ninel Conde?

La cantante ha causado revuelo por su rostro

Los usuarios se han preguntado que se hizo Ninel Conde en el rostro, pues las fotos de su cara han causado varias críticas, pues fue en diciembre del 2021 que reveló que se hizo un tratamiento facial, incluso agradeció que su piel lucía increíble.

