Ninel Conde enfrenta al coronavirus con mega escote y ejercicio ¡Sin pretextos!

Ninel Conde acudió a Instagram para presumir el mega escote de su atuendo deportivo y asegurarle a sus seguidores que la cuarentena por coronavirus no es excusa “para no entrenar”.

Del Instagram de Ninel Conde

En sus publicaciones, la actriz Ninel Conde presume el gimnasio que tiene en su propia casa e invita a sus 3.7 millones de seguidores de Instagram a “aprovechar el tiempo en casa” con entrenamiento físico.

“Yo me quedo en casa pero no hay pretextos para no entrenar, recuerden cuidarse y tomar precauciones”, escribió Ninel Conde.

La publicación de Ninel Conde alcanzó miles de likes de sus fans, quienes también disfrutaron de las historias de Instagram de la actriz y cantante donde presume todo su equipo de entrenamiento.

Ninel Conde ¿No le teme al coronavirus?

Pese a las advertencias de las autoridades de evitar eventos masivos e incluso reuniones que superen las 30/50 personas para evitar el contagio de coronavirus, Ninel Conde no ha mostrado intenciones de cancelar sus conciertos para marzo.

El pasado 15 de marzo, Ninel Conde llevó a cabo su presentación musical en Tecate B:C., cuya fotografía compartió en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje sobre su amor a las presentaciones escénicas.

“La magia de estar sobre un escenario es indescriptible, me encanta sentirme cerca de ustedes. Los amo, gracias por tanto apoyo”.

Las acciones de Ninel Conde le han ganado críticas por parte de sus seguidores, quienes le han pedido posponer sus conciertos hasta que pueda controlarse la actual pandemia de coronavirus.