¿Ninel Conde enamorada de un ‘narco colombiano’?

La sexy cantante y actriz, Ninel Conde, de 47 años, asumirá el rol de una villana con su personaje de ‘Evelina’, quien será conquistada por ‘El Cabo’ interpretado por el actor Robinson Díaz, en la sexta temporada de ‘El señor de los cielos’.

La sensual Ninel Conde, dijo que aceptó este proyecto debido a la reputación que tiene tanto el elenco como la trama en general.

Es la primera vez que participo en una narco serie, ya me habían invitado antes a una, no digo el nombre, pero no se pudo dar por mis tiempos, pero es la primera vez.