Ninel Conde emociona en redes al presumir sexy outfit para celebrar la Navidad

Ninel Conde volvió a lucirse con sus increíbles looks navideños, que dejan emocionados a millones en redes sociales por la deslumbrante belleza de la actriz.

En su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde se lució con un entallado vestido blanco con brillos de manga larga, y una falda que no llegaba a sus rodillas y dejaba al descubierto unas kilométricas piernas vestidas con largas botas negras.

“Navidad rodeados de amor. I love you All. I love you my only one”, escribió Ninel Conde, quien anteriormente había presumido varios regalos de navidad en sus historias de Instagram, que te compartimos en La Verdad Noticias.

La nueva fotografía navideña del bombón asesino le ganó miles de mensajes de felicitación de fans, así como cumplidos y palabras de apoyo por su difícil situación con Giovanni Medina, padre de su hijo.

“Mi amor aunque estés casada te amooooooooo y te deseo pases una linda Navidad al lado de tus seres queridos” / “Que linda nena te ves con ese vestidito! Deseándote la pases muy bien sin tristear y sin nostalgia, ya vendrán tiempos mejores donde estés con tu baby”.

¿Cómo celebró Ninel Conde la navidad?

El día de Nochebuena (24 de diciembre), la actriz de 44 años apareció en redes sociales para desmentir los rumores de que pasaría la navidad en la playa pese a la pandemia y la separación con su hijo Emmanuel.

Ninel Conde pidió a fans no creer en rumores, además reveló que pidió ver al pequeño Emmanuel esta navidad pero fue ignorada por su ex-pareja, lo que hizo de esta una triste celebración decembrina.

Ninel Conde lucha por recuperar la custodia de su hijo, Emmanuel Medina

Por lo visto en sus publicaciones del 24 y 25 de diciembre, Ninel Conde pasó la navidad en casa, posiblemente con algo de compañía, ya que presumió extravagantes atuendos navideños.

