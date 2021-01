¿Ninel Conde embarazada? Esto dice El Bombón Asesino

Ninel Conde decidió compartir con sus fieles fanáticos algunos momentos de calidad en las redes sociales, es por ello que realizó una serie de preguntas y respuestas para que todos pudieran conocer un poco más acerca de su vida privada.

Uno de sus fanáticos le preguntó en Instagram si ella pensaba tener otro hijo, a lo que Ninel Conde se limitó a responder con una foto de sus pasados embarazos, misma que fue acompañada con una frase en inglés que decía “Tú lo sabes”.

Ante dicha respuesta, los demás seguidores le comenzaron a cuestionar sobre si ella y Larry Ramos habían decidido ser padres, pero la cantante aseguró que todavía no, pero tampoco negó que no quisiera tener más hijos.

Ninel Conde desea complacer a Larry Ramos

La revista TVNotas informó en septiembre pasado que Ninel Conde había visitado a su ginecólogo para iniciar un tratamiento que le permitiera ser madre de nuevo, pero se reveló que un embarazo a su edad podría significar un riesgo importante en su vida y la del bebé.

Ninel Conde ha procreado dos hijos con diferentes parejas, Sofía Telch Conde y Emmanuel Medina.

“Sí, ella traía el dispositivo para no embarazarse, pero desde que inició su relación con Larry, a principios de año, sí se tocó el tema, porque él aún no es papá, pero es uno de sus sueños más grandes convertirse en uno; y bueno, Ninel vio en él al candidato perfecto y no dudó ni un solo momento en retirarse el DIU para poder empezar con todo el protocolo de embarazarse”, reveló una amiga de Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde.

Larry Ramos desea ser padre y Ninel Conde quiere hacer su sueño realidad.

Todo parece indicar que Ninel Conde está considerando cumplir el deseo a Larry Ramos de ser padre, esto luego de que comenzarán su relación sentimental durante el 2020, año que no ha sido el mejor para la cantante, pues estuvo lleno de polémicas y pleitos legales.

