Ninel Conde desata críticas y la comparan con Lyn May por sus "arreglitos"

La cantante Ninel Conde volvió a dar de qué hablar por su nueva apariencia, así lo han comentado los internautas, y en La Verdad Noticias te compartimos el video que ha dividido opiniones, algunos aseguran que “La bombón asesino” luce como la hija de Lyn May.

Cabe mencionar que no es la primera vez que a la artista la comparan con la vedette, ya que la actriz de 69 años de edad se sometió a varios cirugías estéticas para mejorar su apariencia física porque en el pasado le inyectaron aceite comestible en la cara, lo que ocasionó duras consecuencias.

Por otro lado, en su momento, los usuarios recordaron cómo lucía el rostro del "Bombón asesino" en sus años de juventud, ya que el cambio del antes y después es sorprendente, por lo que recientemente los internautas comentan que la cantante era muy bonita y no necesitaba de tantos arreglitos estéticos.

Usuarios critican a Ninel Conde por su aspecto físico

A través de la cuenta de Instagram de "Chisme No Like" compartieron un video de la famosa, y que ha sido duramente criticado por varios, lo que llamó la atención fue su aspecto extraño, debido a ello las críticas no se hicieron esperar.

Los usuarios comentaron lo siguiente: "Triste, ella era muy bonita", "La boca está pasada ya", "Su obsesión con las cirugías desde joven lo único que logró es darle a su cara más edad de la que tiene”, "Que miedo parece máscara de Halloween", "Que fea cara tiene". Fueron algunas reacciones.

Te puede interesar: Ninel Conde se posiciona como la mejor en Only Fans con este revelador enterizo

¿Cuántas parejas ha tenido Ninel Conde?

La famosa ha tenido varios pretendientes

La vida amorosa de la cantante Ninel Conde ha sido un escándalo, se casó con Ari Telch, tuvo un noviazgo con José Manuel Figueroa. Posteriormente se casó con Juan Zepeda pero se divorció, y se dio una oportunidad con Giovanni Medina, pero tiempo después inició un romance con Larry Ramos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram