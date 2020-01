Ninel Conde ¿deja televisa? ahora será Youtuber

Ninel Conde es una de las famosas más reconocidas que hay en México, y es que la cantante y actriz ha sobresalido gracias a las diferentes producciones que hizo en Televisa, y sobre todo, a sus atributos físicos, los cuales no ha dudado en presumir a lo largo de los años, pero sobre todo, los ha cuidado con mucha dedicación, tan es así que a sus casi 40 años la famosa mexicana conserva sus atractivos físicos.

Ninel Conde ha tenido mucha afición por las redes sociales, de hecho, en instagram ha alcanzado gran cantidad de seguidores, a causa de las candentes fotos que publica, pues tal parece que sus fanáticos podrán deleitarse con sus videos en youtube, pues la famosa ha anunciado a través de su cuenta de twitter que ya abrió su canal de Youtube.

“Nuevo año, nuevos proyectos. Este 2020, regreso con todo en mi canal de YouTube donde les compartiré un poco más de mí. ¡Corran a ver el nuevo video! Y no olviden suscribirse y comentar que más les gustaría ver”, publicó Ninel Conde en twitter.

Ninel Conde habló en su primer video de youtube un poco sobre su vida, su carrera, y sobre los temas que trataría en su canal, mismos que serán principalmente sobre estilo de vida, maquillaje, consejos para el hogar, y varios temas de esta índole.

Hasta ahora, a tan solo unas horas de haber subido su primer video, ninel conde cuenta con más de 1,700 reproducciones, y sus fanáticos ya han empezado a pedirle algunos videos sobre temas en particular.

Con respecto a su trabajo en televisa, Ninel Conde, aunque ahora no tiene un programa fijo, de vez en cuanto está de visita a en los foros de programas como “Hoy”, sin embargo, no ha hecho mención al respecto sobre si dejará la televisión, aunque sus fans asumen que no será necesario para que lleve su vida de youtuber y de actriz.

Ninel Conde actualmente se encuentra haciendo varias producciones en teatro, y llevando su vida de influencer en Instagram, donde le va muy bien en el tema de suscriptores, ya que cuenta con un total de 3 .5 millones de seguidores.

