Ninel Conde causó revuelo al compartir una divertida foto en Instagram

La hermosa y sensual mujer Ninel Conde cautivó a todos sus fans al presumir una fotografía junto a un mono capuchino, quien tenía puesto sus manos en el busto de la famosa.

Ninel Conde decidió realizar un viaje en compañía de su hijo Emmanuel, ambos han disfrutado de las instalaciones y el espectacular paisaje en las Bahamas.

En la publicación la sensual actriz Ninel Conde mencionó: “Por muchos momentos más de diversión en familia! no son vacaciones si no se disfrutan con los que más amas! Que no se terminen!! El monito creo que tomó confianza muy rápido jajajja Besos!”.