Ninel Conde aparece golpeada en redes sociales ¿Víctima de violencia?

La polémica continúa en torno a Ninel Conde, pues además de darse a conocer que Giovanni Medina no asistió a la audiencia que las autoridades habían programado, se filtraron en redes sociales algunas imágenes que muestran a la cantante con golpes en la cara y cuerpo, esto como presuntas pruebas del maltrato que vivió.

Fue durante la emisión del día de hoy en Venga La Alegría donde Horacio Villalobos y Flor Rubio presentaron las imágenes que muestran a una Ninel Conde golpeada, pero en todo momento mencionaron que desconocen el origen de las mismas y si estas tienen relación con Giovanni Medina.

“Al parecer podrían formar parte de las pruebas que ella ha presentado desde el mes de junio, justamente para poder levantar esta demanda de carácter penal, que alude a violencia intrafamiliar. Nosotros no podemos confirmar, no sabemos de que fechas son, no sabemos en que momento Ninel pudo tener estas heridas”, mencionó Flor Rubio.

Ninel Conde se pronuncia contra la violencia familiar

Por otro lado, Ninel Conde utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cuál es su postura al respecto de la audiencia y del penoso caso de violencia en el cual se encuentra involucrada.

De igual forma, la cantante compartió una conversación en donde sus fans le piden que le ponga un alto a Javier Ceriani, periodista y conductor del programa ‘Chisme No Like’, de quien ha recibido ataques estos últimos días y que presuntamente recibe dinero por parte de Giovanni Medina para hablar mal de ella en su emisión.

Fans piden a Ninel Conde que le ponga un alto a Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like.

¿Qué opinas del caso de Ninel Conde y Giovanni Medina? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

