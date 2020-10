Ninel Conde: Filtran VIDEOS de su lujosa boda que violó las leyes sanitarias

Ninel Conde ha causado muchos furor aferrarse a su boda con Larry Ramos y tener una fiesta, sin importarle que México y el mundo estuvieran inmersos en una pandemia que hacen sumamente riesgosas las reuniones multitudinarias.

Como el evento no podría llevarse a cabo en el Museo Casa de La Bola como estaba planeado debido a que las condiciones sanitarias no lo permitían, no canceló la boda sino que la pasó al Estado de México en un fraccionamiento de Atizapán donde le ofrecieron facilidades.

Al parecer alguien le prestó un nuevo lugar y de inmediato los organizadores trasladaron las flores, muebles, cristalería y hasta la comida al nuevo e improvisado espacio.

Es por eso que ahora por medio de algunos videos el programa Ventaneando de Tv Azteca ha revelado cómo ha sido la boda de la bella Ninel Conde y ha mostrado además como ha lucido con su vestido de novia.

Al parecer la bella Bombón Asesino se lució de lo más radiante con un vestido blanco y una tiara que la hizo ver como toda una princesa, además que se aprecian los lujosos detalles que decoraban en lugar.

Hay que destacar que Ninel Conde ha mostrado dar pasos erráticos en lo que respecta a su vida amorosa, es por eso que la unión con Larry Ramos sería ya su tercer matrimonio, todo un récord para alguien que apenas tiene 44 años de edad.

La tormentosa relación de Ninel Conde y su expareja

Si recordamos la relación entre Ninel y su ex Giovanni Medina está convertida en otra telenovela debido a la pelea por la custodia de Emmanuel, el niño que procrearon juntos. Desde hace tiempo el pequeño vive con su papá y Ninel no lo puede ver ya que él no lo permite. Ella tiene una demanda en curso para recuperar a su hijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡OMG! Revelan que Ninel Conde está vendiendo TODO para ayudar a su novio

Cabe destacar que la magnitud del problema quedó clara este año luego de que Ninel Conde desheredara al niño, esto por recomendación de sus abogados para así evitar que Giovanni pueda reclamar a través de él alguna de las propiedades que el Bombón asesino ha adquirido a lo largo de su trayectoria.

¿Crees que Ninel Conde fue irresponsable al realizar su boda en plena pandemia?