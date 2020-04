Ninel Conde DE RODILLAS lo estira y levanta todo en Instagram ¡Que forma!

Ninel Conde nuevamente enciende Instagram al presumir su candente figura en sus InstaStories, donde comparte sus mejores rutinas de ejercicios para esta cuarentena por COVID-19 o coronavirus.

En sus historias de Instagram, donde tiene 3.8 millones de seguidores, Ninel Conde posa frente a un espejo, de rodillas en el suelo, y dejando en alto su bien formada retaguardia en unos entallados leggings deportivos y top que solo cubre a las nenas y deja su plano abdomen al descubierto.

“No olvides estirar antes y después de tu rutina”, escribió Ninel Conde en su historia de Instagram donde agregó el emoji de “En Casa”, que se ha popularizado entre todos los usuarios que sí han respetado la cuarentena por coronavirus.

Como es habitual en las publicaciones de Instagram de Ninel Conde, sus millones de fans estuvieron encantados y se lo hicieron saber al bombón asesino en lso comentarios de algunas de sus publicaciones donde presume su escultural cuerpo, con bikinis o provocativos atuendos.

Ninel Conde quiere “prender” a sus fans

Desde que inició la cuarentena por COVID-19, también llamado coronavirus, Ninel Conde ha buscado inspirar a sus 3.8 millones de seguidores en Instagram a ejercitarse como ella lo hace desde su gimnasio personal en casa.

“De ti depende cómo sales de esta #cuarentena: yo decido salir de esto siendo un mejor ser humano y aprovechar para mejorar como persona, en salud, emociones, espiritual y físicamente. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte”.

Ninel Conde, conocida como el “bombón asesino” o “la rebelde”, suele acompañar sus retos en Instagram para ser productivos durante la cuarentena con candentes fotografías en las que deja ver su formidable retaguardia, plano abdomen y provocador busto.

“Yo me quedo en casa pero no hay pretextos para no entrenar, recuerden cuidarse y tomar precauciones”, afirmó Ninel Conde.