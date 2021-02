Ninel Conde: Aseguran que Larry Ramos engañó a la famosa

En La Verdad Noticias te informamos que Ninel Conde se casó a finales del 2020 con el empresario Larry Ramos pese a los escándalos en los que ha estado envuelto, pues a pesar de lo sucedido con su ahora esposo, la actriz aún confía en su marido.

Pero ¿Qué hizo el esposo de la famosa? El empresario enfrenta varias denuncias luego de haber cometido fraudes, uno de ellos ha sido involucrada la cantante Alejandra Guzmán, por lo que los ex managers de la rockera presentaron un audio de Larry.

En las evidencias se da a conocer que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, aceptó las estafas y de haber engañado a la artista al hacerle creer que un tercero fue el responsable de los fraudes. Aquella revelación ha causado todo un escándalo.

Revelan audios de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde

Larry Ramos le mintió a Ninel Conde

En “Suelta la sopa” dieron a conocer la existencia de aquellos audios que fueron grabados por Cynthia Velarde y Guillermo Carvajal, ex managers de Alejandra Guzmán, donde se escucha que Ramos estaba pidiendo a que lleguen a un acuerdo para culpar a un tercero.

Tras darse a conocer los audios, uno de los conductores del programa de televisión se comunicó con Ninel Conde para informarle sobre el engaño de su esposo Larry Ramos, pero la actriz prefirió no saber nada de escándalos, ya que aseguró que no quiere dañar su relación.

“Si yo le digo la verdad a Ninel me tira...hay que poner a un tercero, un culpable, un tercero que no existe hay que hacer que exista”. Fueron las palabras que se escuchan en el audio que mencionó el empresario a los ex managers de la cantante Guzmán.

Debido al audio de Larry Ramos, Ninel Conde mencionó que solo se trataba de basura, pues desde que se casó con el empresario, la famosa tiene nuevos planes en su vida, pues así lo dio a conocer durante su participación en el programa "Despierta América".

