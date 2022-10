Ninel Conde ¿A qué se dedica Sofía Telch, su hija poco conocida?

Ninel Conde es una actriz y cantante mexicana reconocida por sus diversos trabajos en telenovelas, discografías y por las diferentes polémicas que la persiguen con respecto a su vida personal, una de las cosas en las que más se centran los medios, por lo que siempre buscan preguntar sobre su hija, quien durante 25 años ha logrado tener un bajo perfil para evitar que su vida esté en la boca de todos.

Ante las circunstancias, la artista de 45 años solo se ha limitado a decir que ya su hija está grande y puede tomar sus decisiones. “Es una mujer, un adulto, una niña súper talentosa que no le gustan los medios. No sabe tal vez como manejar ataques tan infames, porque son infames, y ahí estamos sus papás para respaldarla”.

A pesar de tener como padres a Ninel Conde y Ari Telch, ambos involucrados en el mundo del espectáculo, ella ha preferido mantenerse alejada de ese mundo, algo que hace avivar la curiosidad de internautas.

¿Quién es la hija de Ninel Conde?

Sofía Telch

Su nombre es Sofía Telch Conde, a quien desde pequeña se ha visto en fotografías junto a sus padres. Sin embargo, al llegar a la adolescencia decidió mudarse junto a Ari a los Estados Unidos, dejando así a México y con esto a un lado los escándalos de sus padres y la fama.

Se destaca que la joven de 25 años estudió periodismo y producción de medios en el país norteamericano logrando ejercer de manera independiente, realizando comerciales hasta el momento en que llegó la pandemia, y según se indica en la biografía en su cuenta personal de Instagram, también se ha especializado trabajando como escritora.

Hace dos años atrás logró abrir sus redes sociales, y aunque no publica muchas cosas, actualmente tiene más de 80 mil seguidores en Instagram en donde se observan solo un par de fotografías, mientras que en TikTok, tiene tan solo 600 y un par de videos realizando publicidad a algunas tiendas de ropa y joyas.

La edad de Ninel Conde

Ninel Conde festejó el pasado jueves su cumpleaños 46 en medio de la polémica por su misteriosa edad, ya que muchos aseguran que la cantante estaría cumpliendo en realidad 51 años de edad.

Quienes la bajaron de la nube fueron los conductores de "Chisme NO Like" Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes mencionaron que la cantante "tiene la Visa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), esa visa que puedes llegar a tener para no hacer la fila más larga, y aquí aunque ella puso en sus redes que cumple 46 años.

Cabe destacar que Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1971, quiere decir que tiene 51 años, que quede claro", aclararon.

