Niña de 11 años causa polémica por su imagen sexual

Mc Melody es una niña brasileña de 11 años que canta funck, sin embargo, no actúa ni se ve como tal, pues se expone al público con prendas ajustadas, mucho maquillaje y bailes provocativos como si se tratara de una mujer adulta. Su caso ha generado indignación en Brasil y recientemente en varios países de Latinoamérica donde se ha dado a conocer.

Muchos usuarios acusan a su propio padre, Thiago Abreu, conocido como Mc Belinho de 26 años, pues alegan que está siendo participe de la sexualización infantil y la pedofilia al mostrarla así por redes sociales; pero su padre no piensa lo mismo: “yo solo estoy ayudando a mi hija a cumplir su sueño”.

“Hemos recibido la crítica de todo el Brasil, principalmente de los estados donde el funk no es popular, la gente de Río y Sao Paulo no es crítica. La gente se queja porque no pueden soportar ver a un niño de once años, haciendo caras y gestos. Ella hace todo sola, no la envíe a hacer nada. Dicen que van a reportar esto al Consejo Tutelar, pero no vamos a parar!”, dice Mc Belinho, quien ha sido acusado de explotación infantil.