Nikolas Caballero sufrió BULLYING por culpa de La Rosa de Guadalupe

‘La Rosa de Guadalupe’ se ha convertido en una de las series más populares de la televisión mexicana en la actualidad, pero también ha sido víctima de los cibernautas en más de una ocasión, quienes no dudan en burlarse sin piedad en redes sociales de los episodios que se transmiten por El Canal de las Estrellas desde hace más de una década.

Un claro ejemplo de ello es la terrible experiencia que vivió el actor Nikolas Caballero cuando formó parte de ‘La Rosa de Guadalupe’, pues en una reciente entrevista con Las Estrellas reveló que el aparecer en la serie lo convirtió en víctima de bullying, pero que con el paso del tiempo aprendió a no darle importancia.

“Sí me hacen bullying, pero es muy gracioso, porque las mismas personas que lo hacen, como no los pelas, después te preguntan como entrar. Hace un tiempo, cuando iba a la primaria, secundaria, me tocaba un poquito el tema, pero ahora me hace gracia”, declaró el joven actor, quien ahora es un destacado influencer de las redes sociales.

Nikolas Caballero asegura que fue víctimas de burlas por aparecer en 'La Rosa de Guadalupe', pero que estas jamás le importaron.

Nikolas Caballero en La Rosa de Guadalupe

Nikolas Caballero formó parte del reparto de ‘La Rosa de Guadalupe’ en más de una ocasión, pero sin duda alguna es recordado por participar en los episodios de ‘Deseos peligrosos’, ‘La mala educación’, ‘Mi mejor amigo’ y ‘Monster Ball Go’, este último es señalado por el actor como su actuación favorita.

"Yo creo que uno de mis favoritos es el de ‘Monster Ball Go’, fueron muy divertidos todos los memes que desató", declaró el actor al recordar su participación en dicho episodio de la exitosa producción de Miguel Ángel Herros para la empresa Televisa.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber sobre La Rosa de Guadalupe

Además de ‘La Rosa de Guadalupe’, Nikolas Caballero ha participado en diversas producciones de la televisión mexicana como ‘Mi marido tiene más familia’, ‘Como dice el dicho’, ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’. También ha debutado en la industria musical y es influencer de Instagram, plataforma donde ya supera los 407 mil seguidores.

¿Te consideras fan de Nikolas Caballero? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram