NikkieTutorials es ASALTADA a punto de pistola en su propia casa ¡Terrible!

NikkieTutorials, ha sido blanco de ladrones armados dentro de su propio hogar, según reportes ahora confirmados por la youtuber.

La famosa youtuber, NikkieTutorials recurrió a Twitter para confirmar los informes de que fue su casa la que había sido robada, y les dijo a sus seguidores que ella y su novio Dylan estaban dentro de la casa cuando sucedió.

“Hoy temprano, una de mis mayores pesadillas se hizo realidad cuando nos robaron a punta de pistola en nuestra propia casa. Dylan y yo fuimos atacados pero, oh, físicamente estamos bien. Mentalmente es una historia completamente diferente".

"Estoy escribiendo este mensaje por ahora para hacerle saber que estamos "bien" y seguros. Gracias por su comprensión mientras me tomo los próximos días para mí'', agregó NikkieTutorials tras revelar que entraron a robar a su casa.

Casa de NikkieTutorials es asaltada

Según informes de los medios de comunicación holandeses, la casa de NikkieTutorials en Uden en los Países Bajos fue allanada por al menos tres intrusos, uno de los cuales se sospechaba que tenía un arma.

Los tuits de la policía han dicho que uno de los residentes de la casa sufrió "heridas superficiales". Se cree que el robo ocurrió después de que NikkieTutorials invitó a cenar a sus padres, aunque su equipo no respondió de inmediato al comentario.

NikkieTutorials y su novio, Dylan Drossaers, estaban juntos al momento del asalto

La policía tuiteó: "Acaban de denunciar un robo en una casa en #Uden. Los perpetradores amenazaron a los residentes con posiblemente un arma de fuego y les quitaron un botín desconocido".

“Hay al menos 3 perpetradores que huyeron en un automóvil de pasajeros beige hacia la A50. Uno de los residentes sufrió heridas superficiales. "Realizamos investigaciones en el lugar, como escuchar testigos. Nuestro departamento de investigación forense también llevará a cabo una investigación de rastros".

Nikkie confiesa ser una mujer transgénero

Nikkie, de 26 años, se hizo famosa con su canal NikkieTutorials en YouTube, que tiene más de 13 millones de seguidores que disfrutan de sus tutoriales y consejos de belleza.

La vloguera también se declaró transgénero recientemente después de afirmar que su mano fue forzada por alguien que intentaba delatarla públicamente. Nikkie le dijo a sus seguidores en su video de presentación:

"Hoy, estoy aquí para compartir algo con ustedes que siempre quise compartir con ustedes algún día, pero bajo mis propias circunstancias, y parece que esa oportunidad me ha estado quitando de mi parte".

“Estoy recuperando mi propio poder. El planeta Tierra está lleno de etiquetas y nunca me sentí cómodo con las etiquetas. “Quería ser mi propia persona, mi propia identidad, sin reglas, etiquetas y sin restricciones. Es un año nuevo, es 2020 y quiero comenzar el año con la verdad. Quiero comenzar el año revelando finalmente una parte de mi vida que me ha hecho quien soy. "No puedo creer que les esté diciendo esto hoy a todos ustedes, pero maldita sea, se siente bien finalmente darle el día Cuando era más joven, nací con el cuerpo equivocado, lo que significa que soy transgénero".

¿Eres fan del canal de YouTube de NikkieTutorials? Dinos en los comentarios lo que más disfrutas de sus vídeos.