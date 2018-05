Nikki, entregada a comunidad LGBT

En una entrevista exclusiva realizada a Nikki, tuvimos la oportunidad de conocerla mejor, ella fue participante del reallity show La Voz Brasil y desde entonces su carrera comenzó a ir en ascenso, en la actualidad prepara un nuevo álbum de música electrónica y espera lanzarlo antes de finalizar el 2018.

La cantante visitó por primera vez este año el país y lo hizo en Playa del Carmen, actualmente se presenta en festivales electrónicos y es una activista del movimiento LGBTT.

“Amo México, la primera vez que vine a este país, fue en febrero, en un festival de música electrónico, el Arena, después llegué a Puerto Vallarta, cuando canto aquí soy bien recibida por la comunidad LGBTT”, dijo en exclusiva para La Verdad.



Respecto a su visión del mundo, ella ve con optimismo el avance de la sociedad con respecto al respeto de los derechos de todos, ve con agrado la libertad que existe en México y aplaude el hecho del apoyo que ha visto en este país para la comunidad gay.

“Hay muchos lugares en el mundo que he visitado y vi a una comunidad muy feliz, y muy orgullosa sin embargo me ha tocado ver algunas ciudades de Brasil donde he visto mucha violencia”. Dijo Nikki.

De igual manera comentó que en su país la situación ha cambiado favorablemente.

“Ahora en Brasil estamos en un momento muy bonito, por ejemplo las Drag Queen, son cantantes famosos, también en todas las telenovelas hay personajes gay y vemos que dos hombres se besan en la boca, es algo que hace cinco año no podríamos ver”, dijo Nikki.

“Estamos trabajando para que el mundo sea diferente”.

“Ayer estuve en la marcha contra la homofobia y vi a las personas aplaudiendo y apoyando el evento y esto es por la razón de que están aceptando más a la comunidad”.

Respecto a sus nuevos proyectos musicales nos comentó que está trabajando con productores de diversa nacionalidades y que existen muchas posibilidades de ver el material listo antes de finalizar el año.

“Estoy preparando un disco pero no tengo fecha de estreno aún, para este álbum he trabajado con productores de España, México, Israel, Brasil y Estados Unidos, hay muchas personas trabajando para esta producción. Quiero que el álbum sea electrónico pero que cuente algo de mi historia pero al mismo tiempo muy danzante, para que la gente se levante”, comentó la cantante brasileña.

De igual forma hablamos respecto el éxito que tiene actualmente la música brasileña impulsado por su compatriota Anitta.

“Muy feliz, Inclusive Jennifer López lanzó una canción con el ritmo de son de Brasil, me gusta mucho pero no es sólo Brasil, los ritmos latinos están en lo alto todos quieres hablar español, es un momento muy buen para toda América Latina”, dijo la cantante

Respecto a Anitta dijo: “Ya canté con ella, amo a Anitta, está quebrando (rompiendo) las barreras, al igual que Maluma y J Balvin cuando conquistan esa milla, lo rompemos juntos” dijo.

Nikki en Voz Brasil