Nikki Bella le cancela la boda a John Cena por segunda vez

Nikki Bella volvió hacer de las suyas por segunda vez, pues de nueva cuenta canceló la boda que tenía en marcha con el luchador John Cena.

En redes sociales la luchadora Nikki Bella expresó las razones de decirle nuevamente "No" a John Cena:

"Se trata de una situación muy dura, porque él está luchando muy duro por mí. No me di el tiempo suficiente desde la última vez que rompimos, estaba demasiado emocionada con la idea de que quisiera tener niños"

Por segunda vez cancelan la boda ohnCena y Nikki Bella

Cabe destacar que Nikki solicitó respeto en redes sociales, pues la luchadora considera que momentos muy duros para los dos:

"Aunque esta decisión ha sido muy dura de tomar, seguimos amándonos y respetándonos el uno al otro. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en esta nueva etapa en nuestras vidas", explicaba el comunicado.

Ahora, Nikki Bella afirmó que quiere encontrarse así misma:

"Creo que ahora empieza un viaje para encontrarme a mí misma y cuando me recupere y sepa qué es lo que ha ido mal, él estará allí. Y si no está, es que no era para mí".

