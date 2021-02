Nigga revela que fue VETADO de México ¿Por qué razón?

Hace más de 10 años, en las radios sonaban a todas horas las canciones de Félix Danilo Gómez, mejor conocido bajo el nombre artístico de Nigga, pero un día desapareció de la industria musical sin dar explicación alguna, detalle que dejó sorprendido a sus seguidores.

En una entrevista para el programa 'De Primera Mano', Nigga, cantante de origen panameño, dio detalles de su paso por la industria musical y cómo fue que sus canciones fueron vetadas de México durante seis años. Fue en 2007 cuando el reggaetonero lanzó el tema ‘Te quiero’, pero por un problema con su disquera, tuvo que regresar a Panamá.

"Contrariedades de la industria. Tuve un bloqueo de 6 años, me bloquearon mi hermoso México. No podía hacer música, nada que tuviera que ver con la música y decidimos regresar a Panamá", declaró Nigga ante las cámaras de Imagen Televisión.

"Habían situaciones que ya no nos estaban favoreciendo a nivel profesional; la música se hace para que llegue al público y, si no llega al público, no está siendo nada factible hacer música. Y nosotros decidimos nuestra independencia, nuestra liberación, pero esto cayó mal: en vez de liberarnos, nos congelaron", añadió el cantante.

Nigga, quien hoy en día se hace llamar Dj Flex, contó: "(Hice) todo lo que un artista puede hacer, porque irnos contra una disquera legalmente es a perder tiempo y de dinero. Esperé a que el contrato se venciera, cada uno por su lado.”

“Personalmente lloré muchísimo de estar llevando un ritmo de trabajo, de lanzamiento, de acercamiento con los fans y de pronto todo nulo. Yo publicaba cosas en mis redes y de repente desaparecían por el derecho copyright que le pertenece a tal. O enviaba una nota de prensa y no la podían subir", detalló el reguetonero.

Nigga busca recuperar su fama como cantante

Nigga dice estar listo para seguir conquistando el mundo de la música.

A pesar de todo, DJ Flex no ha parado en su deseo en la música y fue hasta 2017 cuando pudo liberarse de los contratos que tenía con la disquera y con ello pudo volver a crear música, pero lamentablemente estos no han tenido el éxito que tuvieron sus anteriores producciones.

"Hemos estado trabajando sin parar; de hecho lanzamos 2 o 3 álbumes en lo que han pasado estos 6 años, pero no han sido del conocimiento de los fans", finalizó Nigga.

¿Te gustaba la música de Nigga? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram