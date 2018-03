Nieto de María Félix afirma que Susana González no da el ancho para interpretar a la Diva del cine mexicano

Alfredo Félix, nieto de María Félix, mostró su negativa a que la actriz Susana González protagonice la serie biográfica que realizará la productora Carmen Armendáriz sobre su famosa abuela.

“María Félix es mi tía abuela, y pues es un orgullo tener la sangre de los Félix, pero lo que si no me gusta es lo que se está hablando, de que Susana González la va a interpretar, creo que no solamente a mí, sino a varias personas”, dijo el joven de 23 años en entrevista para el programa Hoy.

“Susana González esta hermosa, esta preciosa, es una excelente actriz, pero yo siento que no da el ancho para María Félix, yo siento que tienen que buscar a alguien que cumpla con las características de lo que es inteligencia, porte, y sobre todo una gran cara, que realmente imponga”, agregó.

No obstante, Alfredo considera que la actriz Bárbara Mori es la indicada para hacer esta bioserie. “A mí me gustaría que fuera Bárbara Mori, es una mujer que impone, es una mujer con mucha fuerza, sobre todo hermosa, el problema son ojos, pero hay lentes de contacto, pero a mí me gustaría igual que a mi tío, estábamos platicando y nos gustaría Bárbara Mori”.

Finalmente, Alfredo Félix se dijo emocionado y agradecido con la productora y la televisora que realizarán este proyecto sobre La Doña. “Es un orgullo para nosotros la familia, que hagan algo hacía ella”.