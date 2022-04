Nieta de Talina Fernández muestra al novio de su abuela

Hace poco Talina Fernández reveló que comenzó un noviazgo con un hombre llamado José Manuel, pero prefirió ser muy reservada a la hora de hablar de su romance, aunque ha sido su nieta, Maria Levy, quien compartió una serie de fotos de la presentadora con su galán.

En las stories del instagram de la influencer y modelo se vio a José Manuel junto a la conductora Fernández donde además tenía el mensaje “Yo muriendo de amor”.

Talina Fernández y su novio

Fernández con su novio José Manuel.

La conductora se había mantenido soltera, pero el 31 de diciembre del 2021 reveló que conocería a su novio por medio de una sobrina de su pareja y a pocos días de haber iniciado el 2022, la conductora decidió darse una nueva oportunidad al amor.

En el programa Sale el Sol, Talina contó cómo una ida al supermercado le trajo el amor a su vida, ya que fue en ese lugar donde conoció a la sobrina de su novio, quien fue el “cupido” entre ellos.

¿Cómo conoció Talina a su novio?

Fernández junto a su novio, María Levy los mostró en Instagram.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena y carrito con carrito una güera divina que ahora sé que se llama Mónica, me dice: ‘tengo un tío que quiere contigo’. (le respondí) ‘¡no me digas! ¿y cómo se llama?’ José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo: ‘pues los invito a tomar un café el lunes’”, contó.

El día de la cita, la sobrina de su ahora novio le llamó a Talina Fernández que no podría ir por un asunto de salud, pero la famosa no pospuso la cita, quería conocer a quien sería su futuro novio.

“El lunes habla ella y dice ‘no puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, [le dije] ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas”.

Talina Fernández cuenta que la cita salió muy bien, por lo que siguieron frecuentándose e incluso viajaron a Acapulco. “No nos paró la boca, así ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos (de Acapulco)”, recordó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!