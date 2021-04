Giordana Guzmán, nieta de Enrique Guzmán, se involucra en la polémica de su abuelo y su prima Frida Sofía al revelarse fuertes declaraciones que hizo en su contra y que se presentaron en el programa Sale El Sol. Tras este momento, la joven es duramente criticada en redes sociales por “darle la espalda” a su prima.

De acuerdo a las conversaciones presentadas en televisión, Giordana Guzmán reveló que tras el incidente con su abuelo, Frida Sofía “la sacó de su vida”, lo cual afectó el negocio que ambas emprendieron, pero que a pesar de ello siempre le brindará todo su apoyo.

Giordana Guzmán es criticada por "darle espalda" a Frida Sofía.

Al ser cuestionada sobre el tema, la nieta de Enrique Guzmán reveló en sus redes sociales que no está de acuerdo con la forma de actuar de Frida Sofía, e incluso dijo que intentó ayudarla pero que ella no se dejo: “Lo intenté y me ofendió. Se enojó mucho y pues me sacó de su vida, pero aquí siempre tendrá mi apoyo para ella, lo sabe”.

Asimismo, el periodista Alex Kaffie reveló que Giordana Guzmán envió un mensaje, en el cual aseguraba que la hija de Alejandra Guzmán solo busca destruir a su familia: “Sólo quiere chingarnos a todos. No le importa qué ni cómo, sólo quiere joder porque ella cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz”.

Giordana Guzmán llama enferma a Frida Sofía

Por último, Alex Kaffie reveló que Giordana Guzmán llamó enferma a Frida Sofía, pues a su parecer, ella hará hasta lo imposible para que todo mundo odie a su familia, esto en referencia a las acusaciones de abuso sexual que realizó en contra de Enrique Guzmán.

“Está mal, está enferma y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo porque no le importa a quien se lleva entre las patas con tal de que odien a mi familia”, dijo Giordana Guzmán, esto según las palabras de Alex Kaffie. Hasta el momento, Frida Sofía no se ha pronunciado al respecto.

Fotografías: Redes Sociales