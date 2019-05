Nieta de ‘El Chapo’ Guzmán se lanza como cantante (VIDEO)

Mientras que su abuelo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, está detenido en el Metropolitan Correctional Center, llamado también ‘El Guantánamo de Nueva York’, su nieta causa revuelo en redes sociales.

Por todo el internet circula un video de Frida Guzmán cantando a todo pulmón, lo que ha desatado el furor entre los usuarios, pues la joven tiene gran talento para el canto.

La hija de Frida Muñoz y Edgar Guzmán, participó en una competencia musical y los resultados y comentarios hacía ella han resultado muy favorecedores.

El clip fue compartido por la periodista Nelssie Carrillo y en el se ve a la jovencita cantando el tema: Never Enough de la película The Greatest Showman.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Frida Guzmán muestra su talento vocal, pues anteriormente lo hizo interpretando un tema de la fallecida ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera.

Frida Guzmán es hija del fallecido Edgar Guzmán Loera, quien era hijo de ‘El Chapo’ y perdió la vida hace once años como consecuencia de un comando armado quienes lo acribillaron en al menos 500 disparos de AK-47, así como una bazuca en un estacionamiento de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

MIRA EL VIDEO DE FRIDA GUZMÁN CANTANDO