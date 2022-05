Nieta de Cantinflas podría ir a prisión a pesar de estar embarazada

La familia del actor mexicano sigue en vuelta en la polémica/Foto: Candela

La familia del fallecido Marino Moreno “Cantinflas” sigue dando de qué hablar por los pleitos legales sobre dinero. En esta ocasión, es la nieta del actor, Marisa Moreno, quien está en medio del escándalo y que incluso podría terminar en la prisión a pesar de estar embarazada, y sería su madre, Sandra Bernat, quien podría demandarla.

Sandra, fue la segunda esposa de Marino Moreno Ivanova, el hijo adoptivo de Cantinflas, con quien tuvo dos hijos: Marisa y Gabriel. Ambos nietos del famoso actor mexicano no heredaron nada de la gran fortuna del famoso, ya que su padre, dejó todo su dinero a su tercera esposa, Tita Marbez.

Sin embargo, Sandra Bernat se logró quedar con dos propiedades valiosas, algo que generó la avaricia de su hija Marisa, así lo reveló en una entrevista para el programa Ventaneando.

La nieta de Cantinflas encerró a su madre para quedarse con su fortuna

La hija de Mario Moreno Ivanova podría tener un pleito legal con su propia madre/Foto: Telemundo

La ex esposa de Marino Moreno Ivanova reveló en la entrevista que su hija Marisa la internó en un centro de rehabilitación y salud mental en Pachuca en donde estuvo mucho tiempo, hasta que la mandaron a una anexo en donde sufrió maltratos.

Mientras Sandra estaba encerrada, la nieta de Cantinflas aprovechó para derrochar el dinero de su madre. Bernat explica que su hija tomó esta decisión “en venganza” porque se enteró que ella quería dejarle todo su dinero a su hijo Gabriel.

Además, Sandra iba a vender uno de los lujosos departamentos que tenía, ya que costear esa propiedad era demasiado costoso. Sin embargo Marisa no estaba de acuerdo en que se vendiera dicho departamento.

Sandra Bernat podría meter a la cárcel a su propia hija

Debido a que Marisa encerró a su madre contra su voluntad y que además, gastó parte de su fortuna, Sandra Bernat recibió el consejo de un abogado de demandar a su propia hija, aunque aún no está segura si lo hará, ya que se enteró que Marisa está esperando un bebé.

“Un abogado me dijo que la podía demandar por secuestro, porque a mí a los tres meses me pudieron haber soltado (del centro donde estuvo encerrada), incluso me dijeron en el centro que la podía yo internar también”, señaló Bernat.

“Pero internar a Marisa ahorita que está embarazada se me hace muy mala onda”, concluyó Sandra. Por lo que aún está en duda si la nieta del actor Cantinflas podría pisar la cárcel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!