Niegan permiso al concierto de Christian Nodal en Chihuahua

El concierto de Christian Nodal programado para el 28 de agosto en Chihuahua no se realizará debido a que las autoridades municipales no otorgaron el permiso necesario, esto debido a la tercera ola de contagios por COVID-19 en la ciudad.

El secretario del Ayuntamiento, Óscar González Luna, señaló que la decisión se basa en el incremento de casos observados en el municipio en los últimos días, así como el número de muertes a causa del coronavirus en la entidad.

“Desde que inició la pandemia el Gobierno Municipal ha implementado una serie de acciones y programas a favor de todos los chihuahuenses”, subrayó el funcionario, por lo que la presentación de Christian Nodal en Chihuahua capital, que contemplaba la asistencia de varios miles de personas, no podrá realizarse.

Ya vendían boletos para el concierto de Christian Nodal

Nodal en un concierto en Hidalgo en 2019.

Los boletos para el concierto ya estaban a la venta en distintos sitios web y en locales de Chihuahua, con costos que van desde los 700 hasta los 3 mil pesos.

Cabe destacar que en los meses anteriores no se ha realizado ningún concierto de tal magnitud en la ciudad, excepto los relacionados a campañas electorales.

El concierto iba a realizarse a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, que sería parte del tour 2021 del cantante sonorense de 22 años que también incluye ciudades de Estados Unidos.

Conciertos de Christian Nodal

El Tour 2021 de Nodal incluye ciudades de todo México y Estados Unidos.

El cantante comprometido con Belinda está por presentarse en El Domo de San Luis Potosí el próximo 21 de agosto. Su siguiente concierto sería el de Chihuahua, para luego viajar a Durango el 4 de septiembre.

Otras ciudades mexicanas donde se presentará Christian Nodal en 2021 son Ciudad Madero, Saltillo, Torreón, Ensenada, Mexicali, Pachuca, Ciudad del Carmen, Mérida y Cancún, además de una buena parte de los estados sureños de los Estados Unidos.

