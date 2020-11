Niegan a Eleazar Gómez su libertad condicional, seguirá en la cárcel

Gran revuelo se vivió en redes sociales al darse a conocer que Eleazar Gómez enfrentaría el proceso legal que protagoniza junto a Tefi Valenzuela en libertad condicional, esto debido a la supuesta agresión que realizó en contra de quien fuera su ex pareja.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de su programa ‘De Primera Mano’, ahí comentó que Yanira Díaz, prima de Eleazar Gómez, les había revelado que la defensa del actor había conseguido su libertad condicional para enfrentar su proceso fuera de prisión.

Minutos más tarde y tras haberse hecho viral la noticia en todas las redes sociales, el periodista de espectáculos mencionó que dicha información no era verídica y que el actor de 34 años continuará detenido en el Reclusorio Norte hasta el próximo 6 de enero, fecha en la que se realizaría la segunda audiencia.

Tras ser negada la libertad condicional de Eleazar Gómez, el abogado del actor se negó a hablar con la prensa.

Eleazar Gómez seguirá en prisión hasta enero próximo

Edgar Becerra, uno de los abogados del actor, declaró al programa 'De Primera Mano’ lo siguiente: “Se le pidió [al juez] que [Eleazar] iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca de ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta".

“También se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro [en la misma situación], con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar que se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó”, añadió el abogado del ex actor de ‘La Mexicana y El Güero’.

Eleazar Gómez seguirá enfrentando su proceso desde el Reclusorio Norte.

Según información del abogado, Eleazar Gómez continuará en la cárcel hasta el 6 de enero del 2021, tiempo que durará la etapa complementaria del proceso legal que enfrenta por los cargos de violencia familiar equiparada, esto luego de que Tefi Valenzuela se negara a darle el perdón al actor por las agresiones sufridas.

