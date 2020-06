Nicole 'Snooki' participó en este reality show antes de "Jersey Shore"

MTV comenzó como una red con el único propósito de promover videos musicales. Desde su debut en 1981, MTV se ha convertido en una red híbrida que se centra en los reality shows y las noticias musicales.

Nicole 'Snooki' participó en este reality show antes de "Jersey Shore"

Nicole 'Snooki' salió en otro reality

Cuando "The Real World" se emitió en 1992, MTV cambió el mundo de los reality shows en más de un sentido. Sin esta serie, Jersey Shore nunca hubiera recibido a "Snooki". Nicole Polizzi quien fue hecha para reality shows. La famosa siempre supo que se convertiría en una estrella.

"Siempre les dije a mis amigos:" Voy a ser famosa algún día", recordó Polizzi en un video de YouTube "Story Time".

Ella dice que nunca pensó que se haría realidad, ¡pero mírala ahora!

Nicole estuvo en "Is she really going out with him" (¿Realmente va a salir con él?) de MTV antes de "Jersey Shore". En ese momento, Polizzi estaba saliendo con su ex novio, quien, como describe en la serie, era un "completo perdedor".

Nicole 'Snooki' participó en este reality show antes de "Jersey Shore"

Polizzi solo estuvo en un episodio, ya que el programa siguió a varias mujeres jóvenes que tenían malas relaciones.

Snooki en Is She Really Going Out With Him

Hambrienta de hacer más reality shows, Polizzi hizo su cinta de audición para The Real World.

"Rompí con mi novio en ese momento e hice mi cinta para The Real World", recuerda Polizzi.

Independientemente de qué tan bien se armó su cinta, Polizzi dice que nunca escuchó nada de los productores.

Snooki estuvo en Is She Really Going Out With Him

Tal vez te interese.- Brenda Zambrano despotrica contra Manelyk y Celia Lora, ¡Escándalo! (VIDEO)

A pesar de no ser elegida para estar en The Real World, Polizzi fue llamada a formar parte de Jersey Shore solo seis meses después de su episodio de ¿Está realmente saliendo con él? en el que debutó.