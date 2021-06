Nicole Scherzinger en bikini blanco enamora a sus fans

Nicole Scherzinger pasa casi tanto tiempo en bikini en las redes sociales que en ropa. ¿Puedes culparla? El domingo, la jueza de Masked Singer y fanática del fitness celebró su figura en forma en un bikini blanco mientras estaba en el desierto.

Entonces, ¿cómo se mantiene la ex cantante de Pussycat Dolls en tan fantástica forma? Todo tiene que ver con la devoción por una vida saludable, una rutina de ejercicios rigurosa y una alimentación adecuada. ¡Mira su nueva foto sexy a continuación!.

La cantante impacta en sensual bikini azul

Siga leyendo La Verdad Noticias para conocer sus mejores consejos de dieta y ejercicio, trucos y secretos que les ha contado a otras personas, y las fotos que demuestran que funcionan para la cantante de 42 años.

Nicole Scherzinger revela sus secretos fitness

Scherzinger comparte con fans su mejor rutina fitness

Scherzinger mantiene una dieta saludable. "No se prive de nada porque eventualmente lo anhelará y luego podría darse un atracón. Todo con moderación", le dijo a Women's Health UK. "Para el desayuno, me encantan los huevos y las tostadas y el salmón ahumado, el tocino o las gachas".

"Para el almuerzo, tal vez me guste un poco de sopa o sushi. Para la cena, cualquier cosa, desde pasta hasta arroz, y carnes y verduras, hasta sushi. Cuando voy para darme un capricho, me encanta la pasta, la pizza, me encanta la comida mexicana con mucho queso", explica.

"Me encantan las patatas fritas o las patatas fritas, patatas fritas con sal y vinagre. En términos de bocadillos: almendras, agua de coco, trocitos de coco, zanahorias pequeñas", finalizó la estrella antes de detallar su rutina de ejercicios.

La estrella pop reveló a Women's Health UK que una de sus tácticas es mezclar sus entrenamientos. "En un entrenamiento típico, corría en la cinta de correr, tal vez 20 minutos, luego intentaba hacer algunas sentadillas, algunas abdominales en la pelota de ejercicios, algunos estiramientos de yoga".

"Cuando estoy en casa, me gusta tomar una clase de spinning llamada Soul En bicicleta o me gusta hacer hot yoga, una versión modificada del bikram yoga, o hacer senderismo y core power yoga en Los Ángeles".

¡Y por supuesto, baila! "Quiero decir, escuché que bailar y reír te da mejores abdominales que los abdominales", escribió Nicole Scherzinger en una publicación reciente revelando los secretos de su figura a fans.

