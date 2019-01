Nicole Kidman se justifica ante la indiferencia que tuvo con Rami Malek

Dadas las recientes críticas de las que Nicole Kidman fue víctima gracias a la supuesta indiferencia que tuvo con el actor Rami Malek, la actriz ha salido a aclarar esta situación.

Finalmente la actriz ha salido públicamente a afrontar el montón de especulaciones que se han venido desprendiendo de la supuesta indiferencia que tuvo con el intérprete de Freddie Mercury, Rami Malek.

Nicole Kidman ha dejado claro que la "indiferencia" que mostró hacia su compañero en el escenario de la gala, la cual fue perfectamente documentada durante la retransmisión, se trato de un "accidente".

"Somos muy buenos amigos. Simplemente no sentí su mano sobre mi espalda y no me percaté de que me estaba llamando. Fue muy embarazoso cuando lo vi después en televisión", ha asegurado la intérprete