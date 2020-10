Nicole Kidman revela por qué decidió desnudarse en la película de Stanley Kubrick/Foto: Vogue

A Nicole Kidman se le permitió la última palabra sobre qué escenas de desnudos entrarían en el corte final de Eyes Wide Shut, reveló en una entrevista reciente.

En una entrevista en profundidad con The New York Times Magazine publicada el lunes, la actriz ganadora del Oscar habló sobre su tiempo trabajando con Stanley Kubrick en el drama erótico de 1999.

Entre las condiciones que Kidman acordó (contractualmente) con el difunto director, estaba que podía ver todas sus escenas de desnudos después de que fueran filmadas y luego aprobar lo que se incluía en el corte final de la película.

“Cuando fui a trabajar con Stanley Kubrick, él dijo, 'Voy a querer desnudez frontal total', y yo dije, 'Ahh, no sé'. Así que llegamos a un gran acuerdo, que era contractual. Él me mostraba las escenas con la desnudez antes de que aparecieran en la película", dijo.

"Entonces pude sentirme completamente segura. No dije que no a nada de eso. Quería asegurarme de que no iba a estar yo parado allí desnuda y todos riéndose de mí. pude explorar un matrimonio complicado y la forma en que el personaje de Tom [Cruise] está teniendo esas imágenes de celos", comentó la actriz.

En la película, Kidman y Cruise, entonces casados, interpretaron a una pareja que explora sus propias vidas, el matrimonio y la infidelidad. "La sexualidad está aquí en una caja, y no nos ocupamos de eso", dijo Kidman a la revista.

"Estoy feliz de lidiar con eso, pero tiene que haber un lugar al que puedas ir, no me van a explotar. Entonces iré contigo. Me encanta la relación entre un director y un actor. Cuando es puro, es exquisito. Y los otros actores, cuando están todos haciendo el trabajo, es exquisito", agregó Nicole.

Nicole Kidman y Tom Cruise “vivieron” casi 2 años con Kubrick

Kidman habló extensamente sobre trabajar con Kubrick en la imagen profundamente íntima y cómo era la vida durante el rodaje, que se suponía que duraría solo unos meses y se convirtió en dos años.

"Nos encantó trabajar con él", dijo. "Teníamos dos hijos y vivíamos en un tráiler en el lote principalmente, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba comer con nosotros a veces. Trabajábamos con el mejor cineasta y aprendíamos sobre nuestras vidas y disfrutábamos de nuestras vidas en el set".

La película llamada en español "Ojos Bien Cerrados" se estrenó después de la muerte del famoso director. Nicole y Tom fueron de los últimos actores en trabajar con Kubrick quien falleció en marzo de 1999, de un ataque cardiaco/Foto: Pinterest

Kidman continuó: "Diríamos: '¿Cuándo va a terminar?' Fuimos allí pensando que iban a ser tres meses. Se convirtió en un año, un año y medio. Pero tú dices, 'Mientras me entregue a lo que es, voy a pasar un tiempo increíble'. Stanley, no era tortuoso. Era arduo porque filmaba mucho”.

“Pero yo me sentaba en el piso de su oficina y hablaba, y veíamos videos de animales. Dijo que los animales eran mucho más agradables que los seres humanos. Aunque recuerdo que estábamos viendo una cosa de la vida salvaje en la que viste al león persiguiendo a un antílope, y él apenas podía verlo. Interesante, ¿no?”, declaró la actriz.

La cinta estrenada en 1999, fue la última producción cinematográfica que realizó Kubrik. ¿Ya viste la película “Eyes Wide Shut”?, ¿Conoces los trabajos que realizó Stanley Kubrik?