Nicole Kidman le teme a la muerte por una poderosa razón

Nicole Kidman teme por su vida; cree que pronto podría MORIR por esta razón/Foto: Mirror

Nicole Kidman dijo que no puede evitar temer la muerte repentina de sus amigos y seres queridos. La actriz de Hollywood, de 53 años, detalló los horribles momentos de su vida cuando personas cercanas a ella fueron "arrebatadas" y dice que cada experiencia la ha afectado profundamente.

Hablando con Sydney Morning Herald, la nativo australiana dijo: "Me han dado la muerte como algo muy repentino. No he acompañado a nadie a través de una muerte lenta, simplemente me han llevado gente”.

"Ahora me ha pasado repetidamente, casi me asusta decirlo porque me aterroriza que vuelva a pasar. Todavía tengo mucho miedo de eso", expresó la actriz.

Las muertes que ha vivido Nicole Kidman

Nicole sufrió una gran angustia después de terminar el rodaje de su película de 1999 Eyes Wide Shut, cuando el director Stanley Kubrick murió de un ataque cardíaco repentino.

Después de aceptar la dura realidad de la vida, Nicole se vio obligada a recordar nuevamente lo que se siente perder a alguien solo seis años después. El amigo de Nicole, Robert McCann, falleció en 2005, lo que la obligó a hacer frente a otra trágica situación.

Fue en 2014 cuando su mundo se derrumbó cuando su querido padre, el Dr. Anthony Kidman, murió inesperadamente de un ataque cardíaco repentino.

Nicole ha hablado con valentía sobre la terrible experiencia en The Ellen Show, recordando cómo su esposo Keith Urban se vio obligado a cargarla físicamente mientras ella se derrumbaba de rodillas llorando con frecuencia.

En 2015, el cuñado de Nicole, Angus Hawley, murió repentinamente mientras se encontraba en un viaje de negocios, lo que dejó a la actriz sintiéndose desesperada por los finales felices.

Desde entonces, Nicole ha recurrido a ayuda profesional para ayudarla a "lidiar" con sus miedos, y dice que si una cosa es segura, cada muerte que ha enfrentado la dejó sintiéndose "increíblemente insegura".

El esposo de Nicole, el cantante Keith Urban ayudó mucho a la actriz cuando ella perdió a su padre en 2014/Foto: Hello Magazine

Ella agregó: "Me ha hecho increíblemente [insegura] en el mundo a donde voy ... Hay una inestabilidad en el suelo y en lo que hay aquí. Todo se puede terminar mañana. Así que desde eso opero". ¿Crees que Nicole podría quedar afectada emocionalmente por vivir tantas muertes repentinas?