Nicole Kidman habla sobre el TRAUMA que le ocasionó la serie “The Undoing”

Nicole Kidman se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos al hablar sobre el ligero trauma que le dejó su trabajo en la exitosa serie “The Undoing”, donde le da vida a Grace Fraser, una terapeuta cuyo marido es investigado por un asesinato.

Recordemos que Nicole Kidman se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas y exitosas de Hollywood, siendo algunas de sus participaciones más destacadas en las películas: “Moulin Rouge”, “Hechizada”, “Los Otros” y “Hechizo de amor”.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz se colocó bajo los reflectores al hablar sobre los efectos que le originó uno de sus trabajos más recientes en la nueva serie “The Undoing”, donde comparte créditos con Hugh Grant.

De esta manera, Nicole Kidman reveló que le cuesta mucho trabajo disociar las emociones y situaciones vitales que atraviesa su personaje en esta nueva serie, donde muchas veces ella termina experimentando todos estos altibajos en su vida personal.

La actriz señaló que su personaje en “The Undoing” le ha ocasionado altos niveles de estrés y ansiedad, derivados de la imposibilidad de diferenciar la ficción de la realidad, hablando específicamente de sus emociones.

“De repente me encontraba en un contexto que no me pertenecía pero me afectaba… Estaba estresada y angustiada con mi personalidad, aunque en realidad fuera la de mi personaje”