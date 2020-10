¡Nicole Kidman dedica emotivo mensaje a su esposo Keith Urban en su cumpleaños!

Nicole Kidman recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a Keith Urban en su 53 cumpleaños. La actriz publicó una foto de ella y su esposo teniendo una experiencia muy especial juntos: ¡flotando en una cámara de gravedad cero!

En cuanto a la leyenda, la estrella de cine escribió junto al complemento: "¡Feliz cumpleaños mi amor! El amor está en el aire.'

Keith Urban también honra a Nicole Kidman

Y solo para recordarles a todos cuán mutuos son los sentimientos dentro de esta pareja de Hollywood, solo unas horas antes de su publicación, Keith Urban también tomó su propia plataforma para celebrar el nuevo proyecto de su esposa llamado The Undoing, una serie limitada de HBO que se estrenó ayer. y protagoniza nada menos que Hugh Grant a su lado.

Keith Urban compartió su dulce mensaje a través de Twitter, que dice: "No hay nada como un thriller, ¿quién lo hizo? ¿¿¿Que esta pasando??? excelencia adictiva !!!! ¡¡¡¡¡Felicidades a ti bebé y a todo el elenco increíble !!!!!!!".

Keith Urban celebra su cumpleaños promocionando The Undoing de Nicole Kidman

Hablando de la serie, Nicole Kidman compartió algunas cosas al respecto no hace mucho a través de una entrevista con ET.

Su charla con el medio de noticias también incluyó menciones a su esposo, dándole crédito por ayudarla mucho cuando se trata de cantar y grabar Dream a Little Dream of Me para los créditos iniciales de la serie de HBO.

Te puede interesar: Keith Urban revela que Nicole Kidman ha sido de gran ayuda en su carrera musical

¿Qué te parece el tierno mensaje de Nicole Kidman para Keith Urban? Dinos en los comentarios.